Au Royaume des Rêves Festival 1001 Notes Limoges

Au Royaume de rêves est porté par la soprano finlandaise Tarja Turunen et le pianiste français Nicolas Horvath. Figure majeure du metal symphonique et ancienne voix fondatrice de Nightwish, Tarja est une auteure-compositrice-interprète à la tessiture de trois octaves, capable de passer du répertoire classique aux scènes rock les plus puissantes.

Formée à l’Académie Sibelius et à Karlsruhe, elle a multiplié tournées internationales et albums, du métal aux chants de Noël et à la musique sacrée, jusqu’à son disque Ave Maria.

À ses côtés, Nicolas Horvath, pianiste reconnu pour ses programmes audacieux et son goût pour les projets expérimentaux, met son jeu sensible et habité au service de cette rencontre. Ensemble, ils interpréteront différentes œuvres autour de l’ Ave Maria .

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

