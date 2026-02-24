Nathalie Dessaye Chante Broadway Festival 1001 Notes Limoges

Nathalie Dessaye Chante Broadway Festival 1001 Notes

Patinoire Olympique Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

2026-07-17

Un Broadway family show haut en couleurs, où classique, jazz et comédie musicale se rencontrent, dans la droite ligne de 1001 Notes abattre les frontières entre les genres et partager la musique avec tous.

Dansant sur les terrains de basket du West Side ou dans les rues des Shtetls d’Europe de l’Est, chantant une enquête policière à Hollywood ou bien les affres d’un trentenaire célibataire à Manhattan, les Musicals de Broadway nous racontent le mythe américain.

Natalie Dessay et Neima Naouri incarnent tour à tour Annie Oakley, tireuse d’élite du Far West, Maria, héroïne portoricaine de West Side Story, ou encore Daisy Gamble, patiente sous hypnose qui tombe amoureuse de son psychiatre.

Réservations obligatoires sur la billetterie en lien ou en vente à l’Office de Tourisme de Limoges. .

Patinoire Olympique Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 86 99 69 billetterie@festival1001notes.com

