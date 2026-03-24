Festival des Commerçants

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Les rues de Limoges prendront des allures de fête à l’occasion du Festival des commerçants qui se déroulera dans une grande partie du centre-ville. En plus des braderies, des animations rythmeront la journée.

Informations complémentaires auprès de la CCI. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15

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English : Festival des Commerçants

L’événement Festival des Commerçants Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole