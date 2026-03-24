Festival des Commerçants Limoges
Festival des Commerçants Limoges vendredi 17 juillet 2026.
Festival des Commerçants
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-17
Les rues de Limoges prendront des allures de fête à l’occasion du Festival des commerçants qui se déroulera dans une grande partie du centre-ville. En plus des braderies, des animations rythmeront la journée.
Informations complémentaires auprès de la CCI. .
Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 15 15
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English : Festival des Commerçants
L’événement Festival des Commerçants Limoges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole