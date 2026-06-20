Festival FUNE Samedi 11 Juillet Rue de la Boucherie Limoges
samedi 11 juillet 2026 · Rue de la Boucherie · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival FUNE Samedi 11 Juillet
Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Retrouvez dans le quartier de la Boucherie, la 4e édition du festival du Fune autour des arts vivants. Au programme, 3 jours de spectacles pour petits et grands avec des performances, du théâtre, de la danse, de la marionnette et beaucoup de magie.
Le samedi 11 juillet, retrouvez
10h00 Histoires en bogue Cie la Pierre et le Tapis Place de la Barreyrette
11h30 La Création Cie La Populaire Place de la Barreyrette
13h00 DO-KRE-I-S- Brunch Littéraire Place de la Barreyrette
14h30 Levantâte, Soulève-toi ! Cie Sale Gamine Place Saint Michel
16h00 Les Dieux sont au PMU Cie Déboîte Place de la Barreyrette
18h00 19h00 Kulikitaka Louis Grison Place de la Barreyrette
20h00 Tendre orage Les Visageuses Place de la Motte
22h15 23h15 Scène ouverte DJ set Place Saint Aurélien
Accès libre ! Programmation des 3 jours en téléchargement. .
Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival FUNE Samedi 11 Juillet
L’événement Festival FUNE Samedi 11 Juillet Limoges a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Limoges Métropole
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