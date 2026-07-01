Sur les traces des boutiques Art déco, Centre-ville de Limoges, Limoges
samedi 11 juillet 2026 · Centre-ville de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Sur les traces des boutiques Art déco 11 juillet – 29 août, certains samedis Centre-ville de Limoges Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T11:30:00+02:00
AVANT DE FAIRE DES EMPLETTES !
De la chocolaterie Buissière en passant par la Maison du fromage, découvrez lors d’une balade en centre-ville les boutiques emblématiques de la préiode Art déco.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Centre-ville de Limoges Rue Jean Jaurès Limoges 87085 Les Émailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’architecture Art déco de ces commerces limougeauds. #Villedartetdhistoire #Artsdeco
© Laurent Lagarde – Ville de Limoges
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