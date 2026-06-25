Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges vendredi 10 juillet 2026.

Limoges

Balade contée Dans le quartier de la Motte

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10

À l’occasion de la nocturne des Halles centrales, Jean-François Vignaud vous accompagne en musique le temps d’une balade en occitan/français dans le quartier de la Motte.

– Balade Contée de 2h

– Réservations obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Limoges ou via le site internet directement.

– Rendez-vous communiqué lors de la réservation.

– Visite non accessible PMR .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Balade contée Dans le quartier de la Motte

L’événement Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole