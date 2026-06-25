Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges
Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges vendredi 10 juillet 2026.
Limoges
Balade contée Dans le quartier de la Motte
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
À l’occasion de la nocturne des Halles centrales, Jean-François Vignaud vous accompagne en musique le temps d’une balade en occitan/français dans le quartier de la Motte.
– Balade Contée de 2h
– Réservations obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Limoges ou via le site internet directement.
– Rendez-vous communiqué lors de la réservation.
– Visite non accessible PMR .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade contée Dans le quartier de la Motte
L’événement Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026