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Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges

Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges

Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
12 boulevard de Fleurus
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
8 8 Tarif réduit

Limoges

Balade contée Dans le quartier de la Motte

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :
2026-07-10

À l’occasion de la nocturne des Halles centrales, Jean-François Vignaud vous accompagne en musique le temps d’une balade en occitan/français dans le quartier de la Motte.
– Balade Contée de 2h
– Réservations obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Limoges ou via le site internet directement.
– Rendez-vous communiqué lors de la réservation.
– Visite non accessible PMR   .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Balade contée Dans le quartier de la Motte

L’événement Balade contée Dans le quartier de la Motte Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole

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