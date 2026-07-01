Balade contée : Dans le quartier de la Motte, Place de la Motte, Limoges
vendredi 10 juillet 2026 · Place de la Motte · Limoges
Informations pratiques
Balade contée : Dans le quartier de la Motte Vendredi 10 juillet, 18h00 Place de la Motte Haute-Vienne
10 € / 8 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T20:00:00+02:00
PERMENADA « AUTORN DE LA MOTA »
À l’occasion de la nocturne des Halles centrales, Jean-François Vignaud vous accompagne en musique le temps d’une balade en occitan/français dans le quartier de la Motte.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Place de la Motte Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez profiter d’une balade historico-ethnologico-contée pour découvrir le quartier de la Motte. #Villadartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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