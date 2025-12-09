Balade de brunch Sur les traces des boutiques Art déco Limoges

Balade de brunch Sur les traces des boutiques Art déco

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Après une balade en centre-ville à la découverte des commerces les plus emblématiques, venez partager un brunch au Pavillon du Verdurier.

– Visite Apéritive d’1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .

