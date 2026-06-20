Festival FUNE Vendredi 10 Juillet Rue de la Boucherie Limoges

Informations pratiques

Limoges

Festival FUNE Vendredi 10 Juillet

Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Retrouvez dans le quartier de la Boucherie, la 4e édition du festival du Fune autour des arts vivants. Au programme, 3 jours de spectacles pour petits et grands avec des performances, du théâtre, de la danse, de la marionnette et beaucoup de magie.

Le vendredi 10 juillet retrouvez

17h30 La Création Cie La Populaire Place de la Barreyrette

19h00 Une si belle Boucherie 4 Cie La Mante Place de la Barreyrette

21h30 Najma Dream Concert Place Saint Michel

Accès libre!

Programmation des 3 jours en téléchargement. .

Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival FUNE Vendredi 10 Juillet

L’événement Festival FUNE Vendredi 10 Juillet Limoges a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Limoges Métropole