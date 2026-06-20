Festival FUNE Vendredi 10 Juillet Rue de la Boucherie Limoges
vendredi 10 juillet 2026 · Rue de la Boucherie · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Festival FUNE Vendredi 10 Juillet
Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Retrouvez dans le quartier de la Boucherie, la 4e édition du festival du Fune autour des arts vivants. Au programme, 3 jours de spectacles pour petits et grands avec des performances, du théâtre, de la danse, de la marionnette et beaucoup de magie.
Le vendredi 10 juillet retrouvez
17h30 La Création Cie La Populaire Place de la Barreyrette
19h00 Une si belle Boucherie 4 Cie La Mante Place de la Barreyrette
21h30 Najma Dream Concert Place Saint Michel
Accès libre!
Programmation des 3 jours en téléchargement. .
Rue de la Boucherie Quartier de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival FUNE Vendredi 10 Juillet
L’événement Festival FUNE Vendredi 10 Juillet Limoges a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Limoges Métropole
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