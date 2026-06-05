Atelier peinture De toutes les couleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges

Limoges

Atelier peinture De toutes les couleurs

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Parcourez un musée aux mille et une couleurs, puis laissez votre créativité s’exprimer lors d’un atelier de peinture aussi joyeux que coloré ! Effectif 20 participants. Réservations conseillées.

Informations pratiques

– Les ateliers sont accessibles à partir de 6 ans. Attention, ces ateliers ne sont pas adaptées aux enfants plus jeunes.

– Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’atelier et doivent payer leur place.

– Il est conseillé de se présenter au musée 10 minutes avant le début de votre atelier, afin de franchir les contrôles de sécurité et de vous présenter à la billetterie du musée. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50

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English : Atelier peinture De toutes les couleurs

L’événement Atelier peinture De toutes les couleurs Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin