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Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges

Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges

Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Rendez-vous communiqué sur le billet

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Limoges

Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-22

Balade contée entre colombages et rues pavées. Une boule, une motte, des petits ventres trois ingrédients pour une découverte insolite de Limoges, mêlant Histoire et histoires ! 

– Visite d’1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation.   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges

L’événement Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Limoges Métropole

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