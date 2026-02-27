Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges
Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges samedi 11 juillet 2026.
Limoges
Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-22
Balade contée entre colombages et rues pavées. Une boule, une motte, des petits ventres trois ingrédients pour une découverte insolite de Limoges, mêlant Histoire et histoires !
– Visite d’1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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L’événement Balade contée À en Perdre la Boule ! Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Limoges Métropole
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