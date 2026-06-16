Limoges

Festival FUNE Dimanche 12 Juillet

Quartier de la Boucherie Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Retrouvez dans le quartier de la Boucherie, la 4e édition du festival du Fune autour des arts vivants. Au programme, 3 jours de spectacles pour petits et grands avec des performances, du théâtre, de la danse…

Programme du dimanche12 Juillet

09h30 10h15 Kulikitaka Louis Grison Pl de la Barreyrette

11h00 Tendre Orage Cie les Visageuses Pl de la Motte

13h00 Levantâte, Soulève-toi ! Cie Sale Gamine Pl Saint Michel

14h30 Les Dieux sont au PMU Cie Déboîte -Pl de la Barreyrette

16h00 Histoires en bogue Cie la Pierre et le Tapis Place de la Barreyrette

17h30 Parade de la Géante Collectif Sur le Bord & La Militante Limousine Pl de la Motte

19h30 Une si belle Boucherie Compagnie La Mante Pl de la Barreyrette

21h00 Poire, Kassler et Léa Concert Pl Saint Aurélien

22h00 Bird without a song Pl St Aurelien .

Quartier de la Boucherie Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival FUNE Dimanche 12 Juillet

L’événement Festival FUNE Dimanche 12 Juillet Limoges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Limoges Métropole