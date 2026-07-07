Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre Office de Tourisme Limoges
lundi 13 juillet 2026 · Office de Tourisme · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre
Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Initiez-vous à la calligraphie lors d’un atelier créatif inspiré par la nature et l’univers poétique du conte L’Escargot bleu d’André Hellé. Ouvert aux petits comme aux grands, ce moment de partage invite à découvrir l’écriture caroline et à manier plume ou stylo calligraphique pour tracer lettres, mots et motifs inspirés des fleurs, des animaux et de la magie du monde vivant. Guidés pas à pas, les participants apprendront les bases de la calligraphie avant de réaliser une création personnalisée, décorée selon leur imagination. Un atelier tout en douceur, idéal à vivre en famille pendant les vacances.
Atelier par le Lion d’Encre destiné aux adultes et enfants. À partir de 10 ans. Matériel fourni mais vous pouvez apporter un chiffon et un habit qui ne risque pas ainsi qu’une feuille de sopalin. .
Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre
L’événement Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre Limoges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Centre Culturel Jean Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Une journée en famille débordante de Lecture(s) Limoges 8 juillet 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 8 juillet 2026
- Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges 8 juillet 2026