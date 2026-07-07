Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre Office de Tourisme Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre

Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Initiez-vous à la calligraphie lors d’un atelier créatif inspiré par la nature et l’univers poétique du conte L’Escargot bleu d’André Hellé. Ouvert aux petits comme aux grands, ce moment de partage invite à découvrir l’écriture caroline et à manier plume ou stylo calligraphique pour tracer lettres, mots et motifs inspirés des fleurs, des animaux et de la magie du monde vivant. Guidés pas à pas, les participants apprendront les bases de la calligraphie avant de réaliser une création personnalisée, décorée selon leur imagination. Un atelier tout en douceur, idéal à vivre en famille pendant les vacances.

Atelier par le Lion d’Encre destiné aux adultes et enfants. À partir de 10 ans. Matériel fourni mais vous pouvez apporter un chiffon et un habit qui ne risque pas ainsi qu’une feuille de sopalin. .

Office de Tourisme 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre

L’événement Atelier adulte et enfant Calligraphie Champêtre Limoges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole