Balade contée : À en perdre la boule !, Place de la Motte, Limoges

Informations pratiques

Balade contée : À en perdre la boule ! 11 juillet – 22 août Place de la Motte Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T21:00:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME

Une boule, une motte, des petits ventres : trois ingrédients pour une découverte insolite de Limoges, mêlant Histoire et histoires !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place de la Motte Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Explorez le quartier de l’église Saint-Michel-des-Lions à travers cette balade contée. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

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