Maison et quartier de la Boucherie, Rue de la Boucherie, Limoges
lundi 13 juillet 2026 · Rue de la Boucherie · Limoges
Informations pratiques
Maison et quartier de la Boucherie 13 juillet – 31 août, les lundis Rue de la Boucherie Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T14:30:00+02:00 – 2026-07-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-31T17:30:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00
AIGUISEZ VOTRE CURIOSITÉ
Venez découvrir la maison traditionnelle de la Boucherie et son quartier, marqué depuis le Moyen Âge par la vie sociale et professionnelle des bouchers de Limoges.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Rue de la Boucherie Rue de la Boucherie Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’un des plus anciens quartiers de Limoges. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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