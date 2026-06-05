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Atelier peinture Porcelaine en fleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges

Atelier peinture Porcelaine en fleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges

Atelier peinture Porcelaine en fleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Musée national Adrien Dubouché

Adresse : 8Bis Place Winston Churchill

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 11 11 Tarif réduit

Limoges

Atelier peinture Porcelaine en fleurs

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Explorez l’univers poétique des fleurs sur les porcelaines de Limoges, puis laissez-vous inspirer pour en peindre vous-même sur un objet. Effectif 20 participants. Réservations conseillées.

Informations pratiques
– Les ateliers sont accessibles à partir de 6 ans. Attention, ces ateliers ne sont pas adaptées aux enfants plus jeunes.
– Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’atelier et doivent payer leur place.
– Il est conseillé de se présenter au musée 10 minutes avant le début de votre atelier, afin de franchir les contrôles de sécurité et de vous présenter à la billetterie du musée.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50 

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English : Atelier peinture Porcelaine en fleurs

L’événement Atelier peinture Porcelaine en fleurs Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin

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