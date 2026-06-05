Atelier peinture Porcelaine en fleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges
Atelier peinture Porcelaine en fleurs Musée national Adrien Dubouché Limoges dimanche 12 juillet 2026.
Limoges
Atelier peinture Porcelaine en fleurs
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Explorez l’univers poétique des fleurs sur les porcelaines de Limoges, puis laissez-vous inspirer pour en peindre vous-même sur un objet. Effectif 20 participants. Réservations conseillées.
Informations pratiques
– Les ateliers sont accessibles à partir de 6 ans. Attention, ces ateliers ne sont pas adaptées aux enfants plus jeunes.
– Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Tous prennent part à l’atelier et doivent payer leur place.
– Il est conseillé de se présenter au musée 10 minutes avant le début de votre atelier, afin de franchir les contrôles de sécurité et de vous présenter à la billetterie du musée. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 08 50
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English : Atelier peinture Porcelaine en fleurs
L’événement Atelier peinture Porcelaine en fleurs Limoges a été mis à jour le 2026-05-31 par Terres de Limousin
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