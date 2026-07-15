Visite apéritive Place de la Motte Limoges
jeudi 30 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite apéritive Place de la Motte
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Vous flânez au cœur de la ville haute et remontez le temps depuis le Xe siècle et le château à motte jusqu’aux aménagements contemporains, en passant par la construction des halles.
Avec la complicité de La locale.
– Visite Apéritive d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite apéritive Place de la Motte
L’événement Visite apéritive Place de la Motte Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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