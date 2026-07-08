Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants La Ruchidée Limoges
jeudi 30 juillet 2026 · La Ruchidée · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.
Les Tontons gênants c’est deux rockers du futur qui revisitent avec fougue les chansons du passé. Un spectacle intergénérationnel, plein d’énergie et de douce folie qui vous fait redécouvrir des classiques de la chanson française comme vous ne les avez jamais entendu.
Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .
La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com
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English : Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants
L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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