Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.

Les Tontons gênants c’est deux rockers du futur qui revisitent avec fougue les chansons du passé. Un spectacle intergénérationnel, plein d’énergie et de douce folie qui vous fait redécouvrir des classiques de la chanson française comme vous ne les avez jamais entendu.

Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement. .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laruchidee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Les tontons gênants Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole