En famille les secrets de la Cité Visite Guidée (7-12 ans) Limoges mercredi 29 juillet 2026.

Limoges

En famille les secrets de la Cité Visite Guidée (7-12 ans)

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-28 11:45:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-28

Il y a quelques jours, un carnet de croquis a été repêché dans la Vienne au niveau du pont Saint-Martial. Ce mystérieux carnet est effacé à certains endroits et le nom de son propriétaire est illisible. Saurez-vous mener l’enquête et retrouver le nom de son auteur ?

– Visite-jeux en famille de 1h45

– 2 adultes maximum par enfant ( gratuit pour les accompagnateurs)

Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : En famille les secrets de la Cité Visite Guidée (7-12 ans)

L’événement En famille les secrets de la Cité Visite Guidée (7-12 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole