Akoda ft Geraldine Laurent Festival Éclats d’Émail 2026 Théatre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Akoda ft Geraldine Laurent Festival Éclats d’Émail 2026

Théatre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Festival Eclats D’Email Jazz Edition suit depuis de nombreuses années la pianiste, compositrice et chanteuse Valérie Chane Tef (elle avait été invitée dans le cadre des Talents du Jazz de Nouvelle Aquitaine en 2020). C’est une fois de plus tout l’intérêt d’un Festival, donner rendez-vous sur le temps long à son public pour apprécier le travail et l’esthétique d’un Artiste. Mêlant les rythmes créoles, caribéens, les improvisations, cette formation avait ensuite sillonné les routes entre nombreux concerts et festivals. Plusieurs albums retracent ce parcours et ces voyages musicaux enthousiastes et authentiques. Depuis 2025, le groupe revient à notre grande satisfaction et revendique Le son-signature d’une fusion entre jazz et balades créoles puissant, viscéral, immédiat .

Théatre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : Akoda ft Geraldine Laurent Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Akoda ft Geraldine Laurent Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Limoges Métropole