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A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges Bfm Centre-ville Limoges

jeudi 30 juillet 2026 · Bfm Centre-ville · Limoges

A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges Bfm Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bfm Centre-ville
Adresse
2 Place Aimé Césaire
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges

Bfm Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Découvrez les petits robots de la bibliothèque pour comprendre comment ils se déplacent et réagissent à leur environnement. Une initiation ludique à la robotique.
Pour les 8 13 ans.
Sur inscription.   .

Bfm Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53 

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English : A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges

L’événement A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Limoges Métropole

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