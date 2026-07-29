A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges Bfm Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges

Bfm Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez les petits robots de la bibliothèque pour comprendre comment ils se déplacent et réagissent à leur environnement. Une initiation ludique à la robotique.

Pour les 8 13 ans.

Sur inscription. .

Bfm Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

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English : A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges

L’événement A la découverte de l’univers de la robotique Bibliothèque francophone multimédia Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Limoges Métropole