Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Atelier Chamothé Limoges

Limoges

Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges

Atelier Chamothé 6 Place des Jacobins Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Participez à un stage de céramique le temps d’un week-end et découvrez les techniques du modelage et du tournage ! Pendant 10h d’atelier réparties sur 2 jours, vous réaliserez vos propres pièces objets du quotidien ou sculptures plus artistiques. Ces deux approches très différentes vous offriront une belle introduction à l’univers de la céramique.

Vous pourrez ensuite personnaliser vos créations en les décorant avec des engobes colorées. Un moment créatif, convivial et enrichissant à ne pas manquer !

Le déroulé du stage

Samedi

11h Initiation au modelage (2h)

14h Initiation au tournage/poursuite de l’atelier de modelage (3h)

Dimanche

10h Initiation au tournage/poursuite de l’atelier de modelage (3h)

14h Finitions et décors des pièces réalisées pendant le stage (3h)

Possibilité d’inscription sur place. .

Atelier Chamothé 6 Place des Jacobins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine atelierchamothe@gmail.com

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English : Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges

L’événement Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole