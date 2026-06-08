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Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Atelier Chamothé Limoges

Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Atelier Chamothé Limoges

Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Atelier Chamothé Limoges samedi 8 août 2026.

Lieu : Atelier Chamothé

Adresse : 6 Place des Jacobins

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Limoges

Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges

Atelier Chamothé 6 Place des Jacobins Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Participez à un stage de céramique le temps d’un week-end et découvrez les techniques du modelage et du tournage ! Pendant 10h d’atelier réparties sur 2 jours, vous réaliserez vos propres pièces objets du quotidien ou sculptures plus artistiques. Ces deux approches très différentes vous offriront une belle introduction à l’univers de la céramique.
Vous pourrez ensuite personnaliser vos créations en les décorant avec des engobes colorées. Un moment créatif, convivial et enrichissant à ne pas manquer !

Le déroulé du stage
Samedi
11h Initiation au modelage (2h)
14h Initiation au tournage/poursuite de l’atelier de modelage (3h)

Dimanche
10h Initiation au tournage/poursuite de l’atelier de modelage (3h)
14h Finitions et décors des pièces réalisées pendant le stage (3h)

Possibilité d’inscription sur place.   .

Atelier Chamothé 6 Place des Jacobins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   atelierchamothe@gmail.com

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English : Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges

L’événement Stage Céramique Modelage et Tournage Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole

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