Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges vendredi 7 août 2026.

Limoges

Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14

Poumon vert du quartier de la Cité, les jardins de l’Évêché sont dotés d’une richesse historique et botanique à découvrir lors d’une visite où l’imaginaire et le conte s’invitent dans le discours du guide…

– Visite d’1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou

sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la

réservation. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges

L’événement Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole