Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges
Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges vendredi 7 août 2026.
Limoges
Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14
Poumon vert du quartier de la Cité, les jardins de l’Évêché sont dotés d’une richesse historique et botanique à découvrir lors d’une visite où l’imaginaire et le conte s’invitent dans le discours du guide…
– Visite d’1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges
L’événement Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole
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