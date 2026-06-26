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Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges

Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges

Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges vendredi 7 août 2026.

Adresse
Rendez-vous communiqué sur le billet
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Limoges

Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14

Poumon vert du quartier de la Cité, les jardins de l’Évêché sont dotés d’une richesse historique et botanique à découvrir lors d’une visite où l’imaginaire et le conte s’invitent dans le discours du guide…

– Visite d’1h30
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou
sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la
réservation.   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges

L’événement Balade dans les jardins de l’Evéché Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole

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