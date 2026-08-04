Informations pratiques

Limoges

Tablée conviviale du Quartier Haute-Vienne

Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

La rue Haute-Vienne à Limoges se transforme en une immense table conviviale de 30 mètres, ouverte à tous. Habitants, visiteurs et promeneurs sont invités à s’installer librement et à partager un repas acheté auprès des restaurateurs de la rue, sans réservation ni place attribuée. Organisée par l’association du Quartier Haute-Vienne, cette journée met à l’honneur le commerce de proximité, la rencontre et le partage dans une ambiance musicale. Dès 11 h, un jeu de piste gratuit est proposé avec un panier garni de 100 € à gagner. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le cœur historique de Limoges autour d’un moment chaleureux et festif. .

Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine assoquartierhautevienne@gmail.com

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English : Tablée conviviale du Quartier Haute-Vienne

L’événement Tablée conviviale du Quartier Haute-Vienne Limoges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Limoges Métropole