Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges
mardi 4 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 15:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières
dont la création s’étale de 1938 à 2005.
– Visite guidée de 1h.
– Réservation et paiement OBLIGATOIRE au préalable auprès de l’Office de Tourisme.
– Lieu de rendez-vous communiqué sur le billet. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur
L’événement Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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