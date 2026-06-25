Informations pratiques

Limoges

Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 15:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières

dont la création s’étale de 1938 à 2005.

– Visite guidée de 1h.

– Réservation et paiement OBLIGATOIRE au préalable auprès de l’Office de Tourisme.

– Lieu de rendez-vous communiqué sur le billet. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur

L’événement Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole