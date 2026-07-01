Un été à la Maison des Seniors, Maison des seniors, Limoges
mardi 4 août 2026 · Maison des seniors · Limoges
Informations pratiques
Un été à la Maison des Seniors 4 – 18 août, les mardis Maison des seniors Haute-Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T10:00:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00
Un moment convivial et ludique autour des jeux de société d’hier et d’aujourd’hui.
Atelier proposé et animé par le service Animations Loisirs Seniors du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Limoges.
Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors – 05 55 45 85 00
Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Atelier « jeux de société » jeux jeux de société
Pixabay
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