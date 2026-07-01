Un été à la Maison des Seniors, Maison des seniors, Limoges

Informations pratiques

Un été à la Maison des Seniors 4 – 18 août, les mardis Maison des seniors Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T10:00:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00

Un moment convivial et ludique autour des jeux de société d’hier et d’aujourd’hui.

Atelier proposé et animé par le service Animations Loisirs Seniors du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Limoges.

Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors – 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Atelier « jeux de société » jeux jeux de société

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