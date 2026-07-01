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Un été à la Maison des Seniors, Maison des seniors, Limoges

mardi 4 août 2026 · Maison des seniors · Limoges

Un été à la Maison des Seniors, Maison des seniors, Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Maison des seniors
Adresse
12 rue des petites maisons
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Un été à la Maison des Seniors 4 – 18 août, les mardis Maison des seniors Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T10:00:00+02:00 – 2026-08-18T12:00:00+02:00

Un moment convivial et ludique autour des jeux de société d’hier et d’aujourd’hui.
Atelier proposé et animé par le service Animations Loisirs Seniors du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Limoges.
Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors – 05 55 45 85 00

Maison des seniors 12 rue des petites maisons Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Atelier « jeux de société » jeux jeux de société

Pixabay

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