Mon vitrail coloré (4-6 ans), Cathédrale Saint-Étienne, Limoges
mardi 4 août 2026 · Cathédrale Saint-Étienne · Limoges
Informations pratiques
Mon vitrail coloré (4-6 ans) Mardi 4 août, 10h00 Cathédrale Saint-Étienne Haute-Vienne
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
1, 2, 3… SOLEIL !
Inspire-toi des vitraux colorés de la cathédrale Saint-Étienne pour fabriquer un attrape-soleil !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Cathédrale Saint-Étienne Place de la cathédrale Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Verre, plomb, peinture, autant de supports pour être un bon maître verrier ! #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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