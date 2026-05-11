L’Heure Industrielle Les Bords de Vienne Visite Guidée Limoges
L’Heure Industrielle Les Bords de Vienne Visite Guidée Limoges samedi 6 juin 2026.
Limoges
L’Heure Industrielle Les Bords de Vienne Visite Guidée
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
En écho, à l’exposition Mémoire sur le passé industriel des bords de Vienne présentée à la BFM. Cette promenade vous plonge dans l’histoire économique et sociale de Limoges. Depuis le pont Saint-Etienne jusqu’au pont Saint-Martial, retrouvez les traces activités industrielles.
– Visite d’1h30 non accessible PMR
– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.
– Rendez-vous communiqué sur le billet.
Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : L’Heure Industrielle Les Bords de Vienne Visite Guidée
L’événement L’Heure Industrielle Les Bords de Vienne Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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