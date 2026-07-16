L’heure industrielle : les bords de Vienne, Pont Saint Martial, Limoges
samedi 1 août 2026 · Pont Saint Martial · Limoges
Informations pratiques
L’heure industrielle : les bords de Vienne 1 et 15 août Pont Saint Martial Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-15T14:30:00+02:00 – 2026-08-15T16:00:00+02:00
RÉVOLUTIONS AU FIL DE L’EAU
Depuis le pont Saint-Étienne jusqu’au pont Saint-Martial, retrouvez les traces des activités artisanales et industrielles.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Pont Saint Martial pont saint martial limoges Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Cette promenade vous plonge dans l’histoire économique et sociale de Limoges.
© Photothèque Paul Colmar
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Limoges 1939-1945 : Quartier de la Gare (anciennement « Limoges 1940-1944 »), Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 16 juillet 2026
- Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare Limoges 16 juillet 2026
- Un moment de Lecture(s) Limoges 16 juillet 2026
- Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street La Ruchidée Limoges 16 juillet 2026
- Visite guidée en canoë, Limoges au fil de l’eau Limoges 16 juillet 2026