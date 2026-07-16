L’heure industrielle : les bords de Vienne, Pont Saint Martial, Limoges

Informations pratiques

L’heure industrielle : les bords de Vienne 1 et 15 août Pont Saint Martial Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T14:30:00+02:00 – 2026-08-15T16:00:00+02:00

RÉVOLUTIONS AU FIL DE L’EAU

Depuis le pont Saint-Étienne jusqu’au pont Saint-Martial, retrouvez les traces des activités artisanales et industrielles.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Pont Saint Martial pont saint martial limoges Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Cette promenade vous plonge dans l’histoire économique et sociale de Limoges.

© Photothèque Paul Colmar