Informations pratiques

Limoges

Aquapark

359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’Aqua’park XXL l’attraction de l’été !

Préparez-vous à vivre une expérience 100% fun sur notre Aqua’park XXL ! Enchaînez les défis, glissez, sautez, grimpez et testez votre agilité sur un immense parcours gonflable installé dans le bassin sportif.

Entre amis ou en famille, venez relever le challenge et faire le plein de sensations !

Horaires Du lundi au vendredi 10h-13h & 14h-18h15Du samedi au dimanche 10h-13h & 14h30-17h45

Tarif +2€ en supplément de votre entrée piscine

Conditions d’accès Avoir minimum 8 ans Savoir nager obligatoirement

Alors, prêts à relever le défi ? Rendez-vous sur les structures gonflables XXL pour un été riche en rires, en défis et en sensations ! .

359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 31 67

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English : Aquapark

L’événement Aquapark Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin