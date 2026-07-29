Aquapark Limoges
samedi 1 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Aquapark
359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’Aqua’park XXL l’attraction de l’été !
Préparez-vous à vivre une expérience 100% fun sur notre Aqua’park XXL ! Enchaînez les défis, glissez, sautez, grimpez et testez votre agilité sur un immense parcours gonflable installé dans le bassin sportif.
Entre amis ou en famille, venez relever le challenge et faire le plein de sensations !
Horaires Du lundi au vendredi 10h-13h & 14h-18h15Du samedi au dimanche 10h-13h & 14h30-17h45
Tarif +2€ en supplément de votre entrée piscine
Conditions d’accès Avoir minimum 8 ans Savoir nager obligatoirement
Alors, prêts à relever le défi ? Rendez-vous sur les structures gonflables XXL pour un été riche en rires, en défis et en sensations ! .
359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 31 67
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English : Aquapark
L’événement Aquapark Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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