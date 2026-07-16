Un été à la Maison des Seniors, Maison des senoirs, Limoges
lundi 3 août 2026 · Maison des senoirs · Limoges
Informations pratiques
Un été à la Maison des Seniors 3 – 24 août, les lundis Maison des senoirs Haute-Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T12:00:00+02:00
Un animateur spécialisé vous aidera à Réaliser des exercices simples, lentement et délicatement pour travailler en douceur l’ensemble de votre corps.
Un atelier proposé et animé par le service Animations loisirs seniors du Centre Communal d’Action Social de la Ville de Limoges.
Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors 05 55 45 85 00
Maison des senoirs 12 rue des Petites Maisons limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 85 00
Atelier « activité physique douce »
Pixabay
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Limoges 1939-1945 : Quartier de la Gare (anciennement « Limoges 1940-1944 »), Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 16 juillet 2026
- Limoges 1939-1945 Quartier de la Gare Limoges 16 juillet 2026
- Un moment de Lecture(s) Limoges 16 juillet 2026
- Concerts d’été de la Ruchidée Bourbon Street La Ruchidée Limoges 16 juillet 2026
- Visite guidée en canoë, Limoges au fil de l’eau Limoges 16 juillet 2026