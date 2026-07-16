Un été à la Maison des Seniors, Maison des senoirs, Limoges

Informations pratiques

Un été à la Maison des Seniors 3 – 24 août, les lundis Maison des senoirs Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T12:00:00+02:00

Un animateur spécialisé vous aidera à Réaliser des exercices simples, lentement et délicatement pour travailler en douceur l’ensemble de votre corps.

Un atelier proposé et animé par le service Animations loisirs seniors du Centre Communal d’Action Social de la Ville de Limoges.

Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors 05 55 45 85 00

Maison des senoirs 12 rue des Petites Maisons limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 85 00

Atelier « activité physique douce »

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