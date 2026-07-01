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Safari en ville (4-6 ans), Place de la Motte, Limoges

mardi 21 juillet 2026 · Place de la Motte · Limoges

Safari en ville (4-6 ans), Place de la Motte, Limoges

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Place de la Motte
Adresse
Place de la Motte
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 €

Safari en ville (4-6 ans) 21 juillet et 18 août Place de la Motte Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00+02:00 – 2026-07-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T10:00:00+02:00 – 2026-08-18T11:30:00+02:00

OUVREZ L’OEIL !

Des animaux se sont échappés dans la ville haute ! Munis d’un plan, partez à leur recherche à travers les ruelles et les places. Certians se cachent peut-être derrière une fontaine, sous une arche ou près d’une vieille porte…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place de la Motte Place de la Motte Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Visite ludique alliant l’observation et le repérage dans l’espace. #Villedartetdhistoire #JeunepublicVAH

© Ville de Limoges

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