Cimetière de Louyat : Sur les traces de l’Art déco, Cimetière de Louyat, Limoges
vendredi 7 août 2026 · Cimetière de Louyat · Limoges
Informations pratiques
Cimetière de Louyat : Sur les traces de l’Art déco Vendredi 7 août, 09h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T10:30:00+02:00
Fin : 2026-08-07T09:30:00+02:00 – 2026-08-07T10:30:00+02:00
ART FUNÉRAIRE ET ART DÉCO
Dans les allées du cimetière de Louyat, l’Art déco apparaît sur les vitraux, ferronneries, sculptures, et se raconte aussi à travers la dernière demeure des bâtisseurs de cette époque.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Cimetière de Louyat Cimetière de Louyat Limoges 87000 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Venez découvrir le cimetière de Louyat à travers l’esthétique du style Art déco. #Villedartetdhistoire #Artsdeco
© Eric Boutaud
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Marché nocturne Un soir rue Haute-Vienne Limoges 2 juillet 2026
- Championnats de ligue Nouvelle Aquitaine natation d’été 2026 L’Aquapolis de Limoges Métropole Limoges 3 juillet 2026
- Fête foraine à Landouge Limoges 3 juillet 2026
- Local Bands Attack Minifest #2 CCM John-Lennon Limoges 3 juillet 2026
- Gala du Club de Natation Artistique Aquapolis Limoges 4 juillet 2026