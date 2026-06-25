Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco Square du Souvenir-Français Limoges
Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco Square du Souvenir-Français Limoges vendredi 7 août 2026.
Limoges
Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco
Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 10:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans les allées du cimetière de Louyat, l’esthétique du style Art déco apparaît sur les vitraux, ferronneries, sculptures, et se raconte aussi à travers la dernière demeure des bâtisseurs de cette époque.
– Visite guidée d’1h
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation .
Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26
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English : Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco
L’événement Cimetière de Louyat Sur les traces de l’Art déco Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole
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