Eglise Saint-Pierre-du-Queyroix Limoges

Eglise Saint-Pierre-du-Queyroix

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Remontant au XIIe siècle, venez découvrir cette église méconnue, avec ses vitraux remarquables dont celui de la Dormition de la Vierge et son curieux ossuaire.

Visite guidée d’1h avec un guide conférencier Ville d’Art et d’Histoire.

Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

Visite non accessible PMR .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

