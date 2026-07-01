Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants FRAC Limoges
mercredi 22 juillet 2026 · FRAC · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Bébés, venez avec vos doudous et vos parents passer une matinée au Frac-Arto ! En poussette ou en chaussons, partez à la découverte de l’exposition Sans Contrefaçon — Anatomie d’un vêtement.
Lors d’une visite ludique et pleine de sensations, vous pourrez ramper, balbutier, observer, écouter des histoires et vous amuser autour des œuvres avec une médiatrice. Et pour continuer l’aventure, un coin lecture et des mini-ateliers vous attendent !
durée 20 à 30 min ; de 0 à 3 ans. .
FRAC 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 14 09 00 reservation@fracarto.fr
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English : Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants
L’événement Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants Limoges a été mis à jour le 2026-07-08 par Terres de Limousin
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