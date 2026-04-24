Exposition de photographies Les Visages du Ciel Laetitia LARQUIER Office de Tourisme de Limoges Limoges

Limoges

Exposition de photographies Les Visages du Ciel Laetitia LARQUIER

Office de Tourisme de Limoges 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21

Laetitia Larquier, photographe connue sous le nom Miss K Photos, explore depuis 2023 un univers où cinéma, introspection et poésie se rencontrent. Son travail, entre photographie urbaine cinématographique et nature contemplative, joue de la lumière et du cadre pour créer des atmosphères singulières.

Dans sa nouvelle série les Visages du Ciel, elle offre une plongée poétique et mystérieuse dans le monde ornithologique. C’est l’une des série les plus difficile à avancer mais elle réussi avec brio à proposer des clichés mettant en valeurs les maîtres du ciel, en jouant sur les reflets et les couleurs. .

Office de Tourisme de Limoges 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87

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English : Exposition de photographies Les Visages du Ciel Laetitia LARQUIER

L’événement Exposition de photographies Les Visages du Ciel Laetitia LARQUIER Limoges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Limoges Métropole