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Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges

Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges

Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Cinéma Grand Écran Le Lido

Adresse : 3 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Soirée Studios Ghibli

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le Lido organise une soirée spéciale autour de l’univers de l’animation japonaise en mettant à l’honneur les studios Ghibli. Deux films de Hayao Miyazaki seront projetés en VOSTFR Le Voyage de Chihiro en première partie dès 19H30 et Princesse Mononoké , vers 22H, pour la fin de la soirée.

Un café sera offert entre les séances.

Réservation conseillée auprès des organisateurs.   .

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée Studios Ghibli

L’événement Soirée Studios Ghibli Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole

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