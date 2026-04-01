Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges
Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges vendredi 24 avril 2026.
Limoges
Soirée Studios Ghibli
Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Lido organise une soirée spéciale autour de l’univers de l’animation japonaise en mettant à l’honneur les studios Ghibli. Deux films de Hayao Miyazaki seront projetés en VOSTFR Le Voyage de Chihiro en première partie dès 19H30 et Princesse Mononoké , vers 22H, pour la fin de la soirée.
Un café sera offert entre les séances.
Réservation conseillée auprès des organisateurs. .
Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Studios Ghibli
L’événement Soirée Studios Ghibli Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole
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