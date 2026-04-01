Soirée Studios Ghibli Cinéma Grand Écran Le Lido Limoges

Limoges

Soirée Studios Ghibli

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Lido organise une soirée spéciale autour de l’univers de l’animation japonaise en mettant à l’honneur les studios Ghibli. Deux films de Hayao Miyazaki seront projetés en VOSTFR Le Voyage de Chihiro en première partie dès 19H30 et Princesse Mononoké , vers 22H, pour la fin de la soirée.

Un café sera offert entre les séances.

Réservation conseillée auprès des organisateurs. .

Cinéma Grand Écran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Studios Ghibli

L’événement Soirée Studios Ghibli Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole