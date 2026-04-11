24h de La Citadelle du Jeu Le CALM Limoges
24h de La Citadelle du Jeu Le CALM Limoges samedi 25 avril 2026.
Limoges
24h de La Citadelle du Jeu
Le CALM 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 00:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Depuis 1991, La Citadelle du Jeu, c’est avant tout une grande famille de joueurs. Pour souffler leurs 35 bougies, l’association vous invite à vivre un moment unique avec des jeux de plateaux, des jeux de cartes, des jeux de rôles, des quizzs, des tournois, etc… pendant 24h Non Stop. Pas besoin d’être un expert, l’important c’est de participer et de passer un bon moment ensemble. Amenez vos amis, famille, votre bonne humeur ! Qui est prêt à tenir jusqu’au bout ? .
Le CALM 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine citadelledujeu@gmail.com
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English : 24h de La Citadelle du Jeu
L’événement 24h de La Citadelle du Jeu Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole
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