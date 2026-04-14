Fabulous International Party – 20 ans du Bureau d’Accueil International, l’Insolite, Limoges
Fabulous International Party – 20 ans du Bureau d’Accueil International, l’Insolite, Limoges vendredi 24 avril 2026.
Fabulous International Party – 20 ans du Bureau d’Accueil International Vendredi 24 avril, 19h00 l’Insolite Haute-Vienne
Soirée réservée aux étudiants internationaux de l’Université de Limoges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T23:00:00+02:00
Les inscriptions sont désormais ouvertes pour participer à la Fabulous International Party qui aura lieu le vendredi 24 avril 2026 à L’Insolite !
Ce sera également une occasion toute particulière de célébrer les 20 ans du dispositif d’accueil international : le Bureau d’Accueil International.
Inscription obligatoire pour participer.
Pour plus d’informations, contactez-nous :
accueil.international@unilim.fr
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✨ Fabulous International Party – Registration Open!
It will also be a special moment to celebrate the 20th anniversary of the International Welcome Service.
Registration is mandatory to attend.
For more information, contact us: accueil.international@unilim.fr
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Organisée dans le cadre du Printemps de l’International, cette soirée est spécialement dédiée aux étudiants internationaux de l’Université de Limoges.
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