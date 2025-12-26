Visite tactile Du bout des doigts Objets chargés d’énergie, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.
Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.
Une nouvelle visite inédite autour de l’exposition Les Énergies de la terre. Cette fois-ci, touchez des objets chargés d’énergie sélectionnés spécifiquement pour cette visite dans les réserves du musée et illustrant la plupart des thématiques évoquées dans l’exposition. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
