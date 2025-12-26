Visite tactile Du bout des doigts Objets chargés d’énergie, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite tactile Du bout des doigts Objets chargés d’énergie

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-18

2026-05-18

Activité réservée aux visiteurs malvoyants et non-voyants.

Dans le cadre de l’exposition Les Énergies de la terre.

Une nouvelle visite inédite autour de l’exposition Les Énergies de la terre. Cette fois-ci, touchez des objets chargés d’énergie sélectionnés spécifiquement pour cette visite dans les réserves du musée et illustrant la plupart des thématiques évoquées dans l’exposition. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

English : Visite tactile Du bout des doigts Objets chargés d’énergie

