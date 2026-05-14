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Rencontre avec Marco Godinho Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Rencontre avec Marco Godinho Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Rencontre avec Marco Godinho Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges samedi 16 mai 2026.

Lieu : Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine

Adresse : 17 Bis Rue Charles Michels

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Limoges

Rencontre avec Marco Godinho

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

À l’occasion du dernier jour de son exposition au Frac-Artothèque, venez rencontrer Marco Godinho et découvrir une œuvre sensible et poétique, nourrie par les notions de voyage, de déplacement et de frontières. À travers des gestes simples et des traces laissées dans l’espace, l’artiste explore les liens entre mémoire, territoire et expérience de l’exil.   .

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03 

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English : Rencontre avec Marco Godinho

L’événement Rencontre avec Marco Godinho Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par Terres de Limousin

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