Rencontre avec Marco Godinho Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges
Rencontre avec Marco Godinho Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges samedi 16 mai 2026.
Limoges
Rencontre avec Marco Godinho
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
À l’occasion du dernier jour de son exposition au Frac-Artothèque, venez rencontrer Marco Godinho et découvrir une œuvre sensible et poétique, nourrie par les notions de voyage, de déplacement et de frontières. À travers des gestes simples et des traces laissées dans l’espace, l’artiste explore les liens entre mémoire, territoire et expérience de l’exil. .
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 03 03
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English : Rencontre avec Marco Godinho
L’événement Rencontre avec Marco Godinho Limoges a été mis à jour le 2026-05-10 par Terres de Limousin
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