ImproFiesta FINALES Espace Noriac Limoges

Limoges

ImproFiesta FINALES

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du festival d’improvisation théâtrale, venez assister aux finales du tournoi ! La petite finale récompensera la troisième place lors de l’après-midi tandis que le grand vainqueur sera désigné à l’issue de la soirée.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 26 09 23

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English :

L’événement ImproFiesta FINALES Limoges a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole