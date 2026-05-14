87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges
87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges samedi 16 mai 2026.
Limoges
87 LIVE PERFORMANCE
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Une soirée unique à Limoges où la musique urbaine prend une autre dimension…
Hip-hop, reggae, dancehall, afrobeat… mais en version live acoustique, accompagnée uniquement d’une guitare. 5 artistes viendront performer en live pour vous offrir des moments vrais, bruts et remplis d’émotion.
Tous les fonds récoltés serviront à organiser un tournoi de football destiné aux enfants issus de nos quartiers et de foyers spécialisés. .
Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : 87 LIVE PERFORMANCE
L’événement 87 LIVE PERFORMANCE Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole
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