87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges

Limoges

87 LIVE PERFORMANCE

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une soirée unique à Limoges où la musique urbaine prend une autre dimension…

Hip-hop, reggae, dancehall, afrobeat… mais en version live acoustique, accompagnée uniquement d’une guitare. 5 artistes viendront performer en live pour vous offrir des moments vrais, bruts et remplis d’émotion.

Tous les fonds récoltés serviront à organiser un tournoi de football destiné aux enfants issus de nos quartiers et de foyers spécialisés. .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : 87 LIVE PERFORMANCE

L’événement 87 LIVE PERFORMANCE Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole