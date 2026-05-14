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87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges

87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges

87 LIVE PERFORMANCE Bar Les LimogÉs Limoges samedi 16 mai 2026.

Lieu : Bar Les LimogÉs

Adresse : 10 Rue du Temple

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Limoges

87 LIVE PERFORMANCE

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Une soirée unique à Limoges où la musique urbaine prend une autre dimension…

Hip-hop, reggae, dancehall, afrobeat… mais en version live acoustique, accompagnée uniquement d’une guitare. 5 artistes viendront performer en live pour vous offrir des moments vrais, bruts et remplis d’émotion.

Tous les fonds récoltés serviront à organiser un tournoi de football destiné aux enfants issus de nos quartiers et de foyers spécialisés.   .

Bar Les LimogÉs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : 87 LIVE PERFORMANCE

L’événement 87 LIVE PERFORMANCE Limoges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Limoges Métropole

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