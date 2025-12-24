Mes premiers pas au musée Un merveilleux jardin de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Mes premiers pas au musée Un merveilleux jardin de porcelaine

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.

Les “Rendez-vous aux jardins”, c’est aussi pour les tout-petits ! Le chien Porcelaine souhaite créer un jardin de … porcelaine ! Direction les salles du musée pour retrouver ses plus belles fleurs, puis décorez avec votre enfant un vase en porcelaine pour y laisser pousser quelques graines. .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

