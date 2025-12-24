Mes premiers pas au musée Un merveilleux jardin de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Activité réservée aux enfants entre 2 et 5 ans, accompagnés d’un adulte qui participe également à l’activité.
Les “Rendez-vous aux jardins”, c’est aussi pour les tout-petits ! Le chien Porcelaine souhaite créer un jardin de … porcelaine ! Direction les salles du musée pour retrouver ses plus belles fleurs, puis décorez avec votre enfant un vase en porcelaine pour y laisser pousser quelques graines. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr
