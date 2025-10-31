Les Années 80 Concert Zenith de Limoges Limoges
Les Années 80 Concert Zenith de Limoges Limoges samedi 6 juin 2026.
Les Années 80 Concert
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC
BERTRAND, LÂÂM, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS,
SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, PEDRO CASTANO (MACARENA)…
Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes
de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été
pensé pour une soirée d’anthologie ! .
