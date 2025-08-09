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Concours doublette féminin Saint-Léonard-de-Noblat

Concours doublette féminin Saint-Léonard-de-Noblat

Concours doublette féminin Saint-Léonard-de-Noblat dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Boulodrome de Beaufort

Ville : 87400 Saint-Léonard-de-Noblat

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Léonard-de-Noblat

Concours doublette féminin

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:00:00
fin : 2026-06-07 23:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Concours doublette féminin réservé aux licenciés FFPJP.   .

Boulodrome de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 73 50 19  stleopetanque@gmail.com

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English : Concours doublette féminin

L’événement Concours doublette féminin Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-08 par Terres de Limousin

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