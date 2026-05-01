Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat
Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat samedi 30 mai 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat
Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Chaque samedi matin, la ville de Saint-Léonard-de-Noblat vous invite à vivre un moment convivial et gourmand au cœur de son marché. De 9h à 13h, commerçants et producteurs locaux vous accueillent pour découvrir des produits frais, savoureux et authentiques dans une ambiance chaleureuse et animée.
Venez acheter, déguster et profiter d’un agréable moment en famille ou entre amis sur la Place de la République. Ces marchés gourmands se dérouleront les samedis 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 15 août et 29 août.
Un rendez-vous incontournable pour soutenir les producteurs locaux et savourer les richesses du terroir.
Le samedi 30 mai en musique avec la fanfare de Saint-Léonard de Noblat .
Place de la République Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr
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L’événement Marché gourmands à Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de Noblat
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