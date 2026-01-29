Atelier de généalogie à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Envie de mieux connaître vos racines et de plonger dans l’histoire de votre famille ?

L’Escalier et Connaissance et Sauvegarde de Saint Léonard vous propose un atelier généalogie animé par Martine Tandeau de Marsac et Alexandre Mazin.

Cet atelier convivial s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent

découvrir les méthodes et outils pour remonter son arbre généalogique,

apprendre à rechercher dans les archives et bases de données,

partager des astuces et des expériences avec d’autres passionnés.

Que vous soyez débutant curieux ou déjà avancé dans vos recherches, Martine et Alexandre vous guideront pas à pas, en mêlant conseils pratiques et échanges autour des histoires de famille .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 cssl.st.leonard@orange.fr

L’événement Atelier de généalogie à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-01-27 par OT de Noblat