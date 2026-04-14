Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics?, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat

Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics? Samedi 23 mai, 18h00 Musée Gay Lussac Haute-Vienne

Totalement gratuit pour tout public.30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les travaux des savants du XIXème siècle, les expériences pratiques de l’époque sont-ils sources de réflexion, de remise en cause des idées. L’esprit critique doit accompagner les observations.

Musée Gay Lussac 1 Rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555562506 http://padlet.com Le Musée Gay-Lussac est un musée municipal dédié au physicien Louis-Joseph Gay-Lussac, natif de Saint Léonard de Noblat.

Les travaux des savants du XIXème siècle, les expériences pratiques de l’époque sont-ils sources de réflexion, de remise en cause des idées. L’esprit critique doit accompagner les observations.

©Société des Amis du Musée Gay-Lussac