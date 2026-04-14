Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics?, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat
Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics?, Musée Gay Lussac, Saint-Léonard-de-Noblat samedi 23 mai 2026.
Les savants du XIXème siècle permettent-ils de développer l’esprit critique, la curiosité des publics? Samedi 23 mai, 18h00 Musée Gay Lussac Haute-Vienne
Totalement gratuit pour tout public.30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Les travaux des savants du XIXème siècle, les expériences pratiques de l’époque sont-ils sources de réflexion, de remise en cause des idées. L’esprit critique doit accompagner les observations.
Musée Gay Lussac 1 Rue Jean Giraudoux, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat, France Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555562506 http://padlet.com Le Musée Gay-Lussac est un musée municipal dédié au physicien Louis-Joseph Gay-Lussac, natif de Saint Léonard de Noblat.
Les travaux des savants du XIXème siècle, les expériences pratiques de l’époque sont-ils sources de réflexion, de remise en cause des idées. L’esprit critique doit accompagner les observations.
©Société des Amis du Musée Gay-Lussac
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Visage coloré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 15 avril 2026
- Stage de création BD/ Manga au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 16 avril 2026
- Création d’un pantin articulé, au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 22 avril 2026
- Mark ROTHKO les champs de peinture à la Bibliothèque Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 24 avril 2026
- Visage coloré au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat 29 avril 2026